Pedido de arresto de aviões abre nova crise na Varig O pedido de arresto de aviões da Varig, feito pela empresa americana International Leasing Finance Company (ILFC), abre um novo capítulo na crise da companhia, já que o atual presidente, Manuel Guedes, que assumiu o cargo no fim de 2002, disse que vinha conseguindo renegociar dívidas e prazos com credores. Mas a dificuldade da Varig em pagar o leasing dos aviões se acentuou em dezembro, quando a BR Distribuidora passou a executar recebíveis da companhia, dados em garantia de uma dívida de R$ 80 milhões. Sem poder contar com o dinheiro que entrava no caixa, a companhia atrasou o pagamento de dívidas correntes, inclusive o leasing e o 13.º salário dos funcionários. Foi também em dezembro que a controladora da companhia, a Fundação Ruben Berta (FRB), rompeu com o grupo de credores que havia apresentado um plano para reerguer a companhia. A briga culminou com a saída de Arnim Lore da presidência, que ocupou por cerca de quatro meses. Durante a administração de Lore, também estava encaminhado um pedido de aporte financeiro estimado em US$ 100 milhões ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), mas a FRB alegou que o processo não representaria uma solução de longo prazo para a companhia, e sim um modo de acertar as dívidas de alguns credores no curto prazo. Nesse período, o Unibanco, por exemplo, conseguiu receber cerca de R$ 45 milhões devidos pela companhia. Com o fim do acordo, as negociações voltaram à estaca zero. O endividamento da companhia, de US$ 768 milhões, não só consome todos os recursos arrecadados pelas operações como fazem com que o rombo cresça com o passar dos meses. Guedes já afirmou que a empresa precisa de um aporte de US$ 350 milhões para se reerguer, mas ainda não mostrou os resultados práticos das negociações com grupos privados que diz estarem em curso.