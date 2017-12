Pedido de falência leva Bolsa a suspender negócios da Vasp A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) informou na manhã desta quarta-feira que estão suspensos no pregão de hoje os negócios com ações da Vasp. A Bolsa disse aguardar esclarecimentos da empresa quanto aos pedidos de falência veiculados na imprensa hoje. A empresa GE Celma Ltda., uma das divisões da multinacional americana General Electric (GE), entrou ontem com um pedido de falência da Vasp na 42.ª Vara Cível da Justiça de São Paulo. A empresa decidiu pedir a falência depois que a Vasp deixou de pagar pelos serviços prestados de manutenção das turbinas de suas aeronaves. A GE não divulgou o valor da dívida.