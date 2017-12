Pedidos de auxílio desemprego caem 1 mil nos EUA O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos registrou queda de 1 mil, para 342 mil, no número de pedidos iniciais de auxílio-desemprego no país na semana passada. O dado confirmou a previsão média de 13 economistas ouvidos em pesquisa Dow Jones/CNBC. O dado sinaliza uma melhora, embora gradual, no ambiente de trabalho nos EUA, após três anos de deterioração. A média das últimas quatro semanas do número dos pedidos, que atenua o impacto dos fatores sazonais, subiu 750, para 346.000. O número total de pedidos de auxílio tem se mantido abaixo de 400 mil por mais de quatro meses, o que é visto como um sinal consistente de melhoria do ambiente. Os economistas têm o critério de considerar um número de pedidos abaixo de 400 mil como evidência da melhora do ambiente para os trabalhadores. As autoridades monetárias do Federal Reserve, no entanto, avaliavam que o ritmo de crescimento do número de empregos seguia muito lento e vinham sinalizando que evitariam uma alta dos juros até que surgissem indícios claros de melhora do quadro. Ontem, o Fed manteve as taxas de juros em 1%, nível mais baixo dos últimos 45 anos, reiterou que as novas contratações continuam fracas, mas destacou que outros indicadores sugerem uma melhora no mercado de mão-de-obra. No levantamento do departamento, o número de trabalhadores que sacaram o benefício de auxílio-desemprego por um período superior a uma semana subiu 11 mil, para 3.131.000, na semana até 17 de janeiro - quando há o último dado disponível sobre esse movimento. Como tradicionalmente faz, o departamento revisou suas estimativas de pedidos iniciais da semana até 17 de janeiro, elevando-o em 2 mil, para 343 mil. Custo da mão de obra O custo da mão-de-obra subiu 0,7% no quarto trimestre, depois de alta de 1% no trimestre anterior, informou o Departamento do Trabalho. É o menor crescimento desde o quarto trimestre de 2002. Em 2003, o custo avançou 3,8%. A previsão dos analistas era de alta de 0,9% no quarto trimestre. As informações são da Dow Jones.