Pedidos de auxílio-desemprego caem nos EUA O número de trabalhadores que entraram com pedido de auxílio-desemprego nos EUA caiu mais do que se esperava na semana passada, para o menor nível em quase três anos. Na semana concluída em 27 de dezembro, os pedidos recuaram para 339 mil - uma queda de 15 mil - , contrariando as estimativas de alta de 2 mil pedidos. É o menor patamar desde a semana concluída em 20 de janeiro de 2001. A taxa de desemprego entre os trabalhadores que recebem o benefício permaneceu em 2,6%. As informações são da Dow Jones.