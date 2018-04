Pedidos de auxílio-desemprego caem nos EUA

Na semana encerrada em 4 de julho, o número total de norte-americanos que recebiam o auxílio-desemprego caiu em um volume recorde de 642 mil, passando para 6,273 milhões. Esse declínio foi quase o dobro do recorde anterior, registrado em 1983.

A taxa de desemprego referente aos trabalhadores com direito ao benefício e que estão recebendo o auxílio-desemprego foi de 4,7%, 0,5 ponto porcentual inferior à da semana passada.

Nos EUA, as regras para distribuição do auxílio-desemprego variam de acordo com o Estado e nem todos os desempregados têm direito ao benefício. As informações são da Dow Jones.