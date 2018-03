Pedidos de auxílio desemprego nos EUA surpreendem e sobem O número de trabalhadores norte-americanos que requisitaram o auxílio-desemprego pela primeira vez na semana passada subiu para o maior nível em dois meses e meio, com a queda nas temperaturas na Costa Leste provocando demissões no setor de construção e em outras áreas sensíveis a mudanças climáticas. O Departamento do Trabalho informou que o número de pedidos subiu 12 mil na semana que terminou em 1 de março, para 430 mil. É a terceira semana consecutiva de crescimento dos pedidos. O dado contrariou a previsão média de 11 economistas entrevistados pela Dow Jones/CNBC que era de declínio de 17.000 no número de pedidos, para 400.000. A estimativa inicial do departamento em relação ao movimento da semana até 22 de fevereiro foi elevada em 1 mil, para 418 mil solicitações. A média de pedidos na quadrissemana cresceu em 8.750 mil, para 408.750. O número de trabalhadores recebendo o benefício há mais de uma semana subiu em 180 mil, para 3,51 milhões na semana encerrada em 22 de fevereiro. A taxa de desemprego entre os trabalhadores que recebem o auxílio-desemprego subiu para 2,7%. Produtividade revisada para cima A produtividade dos trabalhadores norte-americanos esteve melhor nos últimos três meses de 2002 do que o Departamento do Trabalho estimou anteriormente, mas mantém-se nos piores níveis dos últimos anos. A produtividade cresceu 0,8% no quarto trimestre, em termos anuais e sazonalmente ajustados, menor aceleração desde o segundo trimestre de 2001. No relatório anterior, o Departamento havia projetado queda de 0,2% a produtividade do quarto trimestre. O custo por unidade de trabalho subiu 3,8% nos três últimos meses do ano passado, abaixo da alta de 4,8% prevista antes. Economistas previam que a revisão projetasse alta de 0,5% na produtividade do quarto trimestre. A revisão segue-se a correção do PIB no mesmo período, realizada no último mês, segundo a qual a economia cresceu 1,4%. As informações são da Dow Jones.