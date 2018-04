Pedidos de auxílio-desemprego sobem no Reino Unido O número de pedidos de auxílio-desemprego no Reino Unido subiu 23,8 mil em junho, abaixo do aumento de 30,8 mil registrado em maio, informou hoje o Escritório Nacional de Estatísticas. A elevação em junho foi quase metade do aumento de 40,5 pedidos previstos pelos economistas e a menor desde maio de 2008.