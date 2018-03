Pedidos de auxílio-desemprego sobem nos EUA

A média móvel de pedidos feitos em quatro semanas - calculada para suavizar a volatilidade do dado - recuou 5.250, para 467.500. Esta foi a 15ª queda consecutiva. Na semana encerrada em 5 de dezembro, o número total de norte-americanos que recebiam auxílio-desemprego subiu 5 mil, para 5,186 milhões.

Nos EUA, as regras para distribuição do auxílio-desemprego variam de acordo com o Estado e nem todos os desempregados têm direito ao benefício. As informações são da Dow Jones.