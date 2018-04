Pedidos de falência caem 28,3% no 1º trimestre Pesquisa nacional divulgada nesta quarta-feira, 4, pela Serasa mostra queda no número de pedidos de falência das empresas e, ainda, em falências decretadas. Segundo a entidade, no primeiro trimestre de 2007, houve recuo de 28,3% nos pedidos de falência das empresas ante o mesmo período de 2006. Foram requeridas, nos três primeiros meses do ano, 760 falências contra 1.060 ante a mesma base comparativa do ano passado. O levantamento aponta, também, que as falências decretadas das empresas tiveram comportamento semelhante, com queda de 26,5% no primeiro trimestre de 2007 - 346 falências decretadas, ante 471 nos três primeiros meses de 2006. Para os analistas da Serasa, os pedidos de falência e as falências decretadas tiveram queda em razão da recuperação do mercado interno, propiciada pelo aumento do emprego, da renda real e da oferta de crédito e da gradual redução da taxa básica de juros, a Selic (atualmente em 12,75% ao ano). "Esse cenário possibilitou melhores condições econômicas e financeiras às empresas e contribuiu para evitar a insolvência, mesmo com a inadimplência de pessoa jurídica em alta", avaliaram os analistas, lembrando ainda que o índice de inadimplência de pessoa jurídica evoluiu 8,2% na comparação do primeiro bimestre de 2007 com 2006. Com relação às recuperações judiciais requeridas, conforme a Serasa, foram 62 no primeiro trimestre de 2007, contra 63 no mesmo período do ano passado, equivalendo a uma redução de 1,6%. As deferidas totalizaram 47 nos três primeiros meses do ano, ante 32 em 2006. A alta, neste caso, foi de 46,9% no período. De acordo com a Serasa, as recuperações judiciais concedidas foram 2 no acumulado de janeiro a março de 2007, contra 3 concessões nos três primeiros meses de 2006, o que representou uma queda de 33,3% na comparação. Ainda no primeiro trimestre de 2007, foram contabilizadas três solicitações de recuperação extrajudicial e uma recuperação extrajudicial foi homologada. De janeiro a março de 2006, diz a Serasa, não houve registros desses dois últimos eventos. Segundo o levantamento, em março de 2007 foi verificada queda de 35,3% nos pedidos de falência, em relação ao mesmo mês de 2006 - 281 requerimentos, contra 434 em março do ano passado. O volume de falências decretadas recuou 24,5%, na comparação entre março de 2007 e março de 2006 - 166 falências decretadas ante 220 no mesmo período do ano passado. A pesquisa nacional da Serasa mostra, ainda, que foram registrados 20 pedidos de recuperação judicial em março deste ano, contra 23 em igual mês de 2006. A queda, neste caso, foi de 13%. Já as recuperações judiciais deferidas totalizaram 15 eventos em março de 2007, contra 10 no terceiro mês de 2006, representando uma alta de 50%. A Serasa informa que não houve recuperação judicial concedida em março deste ano, e no ano passado foi registrado 1 evento. Em relação às recuperações extrajudiciais, não ocorreu pedido ou homologação de recuperação extrajudicial em março de 2007 nem em março de 2006.