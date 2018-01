Pedidos de falência diminuem 11,4% em fevereiro Os pedidos de falência em fevereiro registraram queda de 11,4%, na comparação com janeiro, e de 28% ante o mesmo mês do ano passado. Foram requeridas 281 falências, no segundo mês do ano, contra 317 eventos em fevereiro de 2006. A redução também foi observada no volume de falências decretadas. Em fevereiro de 2007, foram decretadas 85 falências, enquanto no mesmo mês do ano passado os eventos totalizaram 118 falências decretadas, o que representou uma queda de 28%. O levantamento da Serasa, maior empresa do Brasil em pesquisas, análises e informações econômico-financeiras para apoio a decisões de crédito e negócios, apontou ainda um aumento de 10% nos pedidos de recuperação judicial este ano. Houve, em fevereiro de 2007, 22 requerimentos de recuperação judicial e em fevereiro de 2006, 20 pedidos. Segundo a Serasa, quanto às recuperações judiciais deferidas, foram 16 no segundo mês de 2007, contra 17 em fevereiro de 2006, representando uma queda de 5,9%. Não houve recuperação judicial concedida em fevereiro deste ano. No ano passado, foram duas concessões. Em relação às recuperações extrajudiciais, registrou-se um requerimento em fevereiro de 2007 e nenhuma homologação. Não ocorreu pedido ou homologação de recuperação extrajudicial em fevereiro de 2006. Bimestre Nos dois primeiros meses deste ano, as falências requeridas caíram 23,5% em relação ao mesmo período de 2006. Os pedidos de falência totalizaram 479 eventos no primeiro bimestre de 2007, enquanto nos meses de janeiro e fevereiro do ano passado, foram requeridas 626 falências. O volume de falências decretadas também diminuiu no período. A queda foi de 28,3%. Houve registro de 180 falências decretadas nos dois primeiros meses do ano, contra 251 decretos no mesmo período de 2006.