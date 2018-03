Pedidos de falência pessoal nos EUA superam 1 milhão Mais de um milhão de norte-americanos entraram com pedidos de falência pessoal de janeiro a setembro deste ano, segundo dados do Instituto Americano de Concordatas. O número representa um aumento de 35% em relação ao total registrado no mesmo período do ano passado. "Os pedidos de falência continuam subindo conforme os consumidores tentam se proteger dos efeitos do aumento no desemprego e na dívida com habitação", afirmou o diretor executivo do instituto, Samuel J. Gerdano.