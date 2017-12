Pedidos de falência sobem 34% em novembro

SÃO PAULO - A instabilidade econômica e o encarecimento de custos estão elevando o total de empresas em dificuldade financeira. Em novembro, o número de pedidos de falências no País subiu 34% ante o mesmo mês de 2014, mas cedeu 1% em relação a outubro, de acordo com a Boa Vista SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito). No acumulado do ano até novembro, a alta é de 17,8%.

Os pedidos de recuperação judicial e as recuperações judiciais deferidas também avançaram. De janeiro a novembro, o aumento foi de 50,3% e 43,6%, respectivamente.

Conforme os analistas da Boa Vista, a piora nos dados de inadimplência e solvência reflete o atual quadro de estagnação econômica e de crédito caro e escasso, que dificultam a geração de caixa das companhias. Por enquanto, a entidade não vislumbra melhora desse quadro.

"A tendência é que os indicadores de falência se mantenha (alta), encerrando (o ano) com o maior crescimento desde o início da série histórica em 2005", avalia nota da Boa Vista SCPC.