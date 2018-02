Pedidos de recuperação judicial caem 32,1% em outubro

Os pedidos de falências aumentaram de 200 em setembro para 208 em outubro. Ante outubro do ano passado, houve elevação - foram 171 no mesmo mês de 2008. No acumulado em dez meses, 2.003 empresas pediram falência este ano, contra 1.881 no mesmo período do ano passado. Segundo os analistas da Serasa Experian, a queda no total de pedidos de recuperação judicial pode ser entendida como um sinal de normalização do fluxo de caixa das empresas em razão do processo de recuperação da economia. Para os técnicos da entidade, com a melhora do acesso ao crédito, os pedidos de recuperação judicial vão se estabilizar em níveis menores dos que os verificados mensalmente este ano.