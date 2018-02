Pedidos de recuperação judicial caem ao menor nível do ano

Influenciado pelas micro e pequenas empresas, que demonstram estabilização do fluxo de caixa, o número de pedidos de recuperação judicial caiu 32,1% em outubro ante setembro, aponta o Indicador Serasa Experian de Falências e Recuperações, divulgado nesta sexta-feira, 6. O estudo verificou no último mês 36 requerimentos de recuperação judicial, o menor número mensal no ano. Com representatividade de 97,5% das empresas em atividade no País, as micro e pequenas responderam por 15 pedidos.

"A queda do número de pedidos de recuperações judiciais em outubro, especialmente nas micro e pequenas empresas, pode ser um sinal importante de normalização do fluxo de caixa deste segmento, no bojo do atual processo de recuperação da atividade econômica", analisam os responsáveis pela pesquisa.

Na apuração no acumulado do ano, houve aumento nos pedidos de recuperação judicial na comparação com o mesmo período de 2008. Segundo o estudo da Serasa Experian, foram feitos 599 requerimentos de janeiro a outubro de 2009 (324 feitos por micro e pequenas empresas), contra 227 (134 de micro e pequenas) em igual período do ano anterior.

Já os pedidos de falências aumentaram de 200 em setembro para 208 em outubro. Ante outubro do ano

passado, também houve elevação, já que foram registrado 171 pedidos no mesmo mês de 2008. No acumulado em dez meses de 2009, 2.003 empresas pediram falência este ano, contra 1.881 no mesmo período do ano passado.

Com um cenário cada vez mais favorável no acesso ao crédito por parte das micro e pequenas empresas, os analistas da pesquisa consideram que os pedidos de recuperação judicial se estabilizarão em patamares mais baixos do que os observados durante os primeiros nove meses deste ano, que teve média de 63 pedidos por mês.