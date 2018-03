Pedidos de recuperação judicial crescem 82,6% no País

Na análise mensal, o crescimento é de 20% em relação a agosto (35 deferimentos). As altas em todo o País são atribuídas pelos economistas da Equifax aos ainda presentes, mas cada vez mais arrefecidos, desdobramentos da crise financeira mundial no País. De acordo com eles, a tendência é de que o número de pedidos analisados caia nos próximos meses, uma vez que haverá baixa também no número de pedidos protocolados.

Além do volume de deferimentos, a quantidade de requerimentos de recuperação judicial protocolados na Justiça apresentou alta em setembro. Foram registradas 34 solicitações ante 27 impetradas no mesmo mês de 2008, um salto de 25,9%. Na análise mensal, o crescimento foi de 13,3% em comparação a agosto (30). Sobre os números de falências requeridas e decretadas, os dados da Equifax mostram que no mês de setembro foram feitos 132 pedidos e decretadas 83 falências.