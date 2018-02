Pedidos hipotecários nos EUA cresceram 75% em 2007 Os pedidos de execução hipotecária nos Estados Unidos aumentaram 75% no ano passado na comparação com 2006, com os proprietários de imóveis afetados pelos problemas de crédito e a queda dos valores dos imóveis, informou a RealtyTrac, serviço que acompanha a atividade do segmento. Para o ano de 2007, foram 2,2 milhões de pedidos de execução hipotecária. Mais de 1% de todos os proprietários de imóveis norte-americanos estiveram no ano em algum estágio da execução, afirmou a RealtyTrac, ante os 0,58% de 2006. Somente em dezembro, os pedidos dispararam 97% ante o mesmo mês do ano anterior. O resultado representa o quarto trimestre que teve o maior número de pedidos de execução desde que a RealtyTrac começou a publicar seu relatório, em janeiro de 2005. James J. Saccacio, diretor-executivo da RealtyTrac, ressaltou que o número de imóveis em algum estágio de execução hipotecária aumentou 79% no ano. Segundo ele, essa estatística indica que "alguns imóveis podem ter acabado de entrar no estágio inicial de execução em 2007 e podem atravessar o resto do processo em 2008, a não ser que os esforços de intervenção do governo e credores comecem a ganhar mais força". As informações são da Dow Jones.