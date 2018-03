"Pegue o dinheiro e fuja do Brasil" "Pegue o dinheiro e fuja do Brasil." Esse é o título da coluna de John Izard na edição norte-americana do jornal britânico Financial Times. Segundo ele, os C-bonds, papéis de maior liquidez da dívida externa brasileira, atingiram um pico e os investidores devem vendê-los, realizando os lucros nos últimos meses. "Agora é hora de vender", afirmou. "Pegue aqueles C-bonds e jogue para fora da porta." Izard diz que em setembro do ano passado, "quando boa parte do mundo financeiro parecia imaginar que a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva como presidente do Brasil resultaria numa revolução bolchevique e no confisco de todo o capital privado", ele aconselhou os investidores a comprarem esses papéis, cujos rendimentos sobre os títulos do Tesouro norte-americano eram de 17,5%. "Na época eu sugeri que os papeis brasileiros estavam subvalorizados demais", disse. "Os brasileiros que eu conhecia e que tinham convivido algum tempo com Lula e seus assessores indicavam que ele iria gerenciar um governo responsável." Terno bacana de Lula Ele afirma que o C-Bond "estava" barato, pois hoje o rendimento caiu para cerca de 10% sobre os papéis do Tesouro dos Estados Unidos. Segundo o articulista, Lula é aceito "não apenas pela elite brasileira, mas pelo conservador governo americano". Além disso, as políticas orçamentárias e monetária do governo Lula foram mantidas próximas da ortodoxia de mercado e há uma agenda de reformas. Diante disso, o real vem se valorizando e o País continua atraindo fluxos de investimentos diretos estrangeiros. "Além disso, os ternos de Lula são realmente bacanas agora", disse Izard. Ao aconselhar os investidores a venderem os C-bonds, Izard diz que "nunca ninguém quebrou por realizar um lucro". Ele disse que concorda com aqueles que afirmam que "Lula e seu governo fizeram até o momento um bom trabalho, mas que essa tarefa vai se tornar mais árdua". Bebericando drinques Um fato importante, segundo o colunista do FT, é que os fluxos de capital para o Brasil desde as eleições têm origem principalmente nos estrangeiros. "Brasileiros expatriados têm se inclinado a ficar sob uma palmeira naquelas pequenas ilhas offshore onde estão estacionados já há um tempo, bebericando drinques com pequenos guarda-chuvas nos copos", disse. Segundo ele, "é possível que o dinheiro brasileiro seja estúpido", mas o capital estrangeiro provavelmente irá seguir a mesma tendência. Izard diz que Lula poderá ter dificuldades em manter o controle sobre o PT. Segundo ele, embora a independência do Banco Central tenha animado os analistas financeiros, há assuntos muito mais importantes no horizonte. O PT, disse, "não se trata mais de um partido de trabalhadores, mas foi dominado pela classe média, que não quer abrir mão de empregos públicos ou aposentadorias governamentais. "O problema do Brasil não é a dívida externa, mas sim a pesada carga de pagamentos burocráticos e as aposentadorias que dela fluem". Além disso, diz Izard, a "eleição de um social democrata no nível federal não eliminou os elementos feudais do sistema brasileiro, como o controle dos governadores estaduais sobre suas máquinas paternalistas". Segundo ele, para que as a política e finanças do Brasil fiquem sólidas, "esses barões terão que abrir mão de algum poder".