Pela 1ª vez, BNDES aprova crédito para compras no exterior O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou esta semana uma linha de US$ 100 milhões para o financiamento à importação de máquinas e equipamentos. Esta é a primeira vez que o banco dará crédito próprio para compra de produto no exterior. Na década passada, o BNDES repassou crédito de instituições internacionais, como o BID, para importação. A nova linha financiará apenas a compra de itens sem similar nacional. O assunto levou pelo menos seis meses para ser definido. Além de estudos sobre os dados de comércio exterior de bens de capital, o banco precisou formatar a nova linha, que chegou a ser questionada pela Associação Brasileira da Indústrias de Máquinas e Equipamento (Abimaq). As arestas, contudo, foram aparadas semana passada, depois de uma videoconferência que reuniu representantes do setor e do banco. "O que nos preocupava era qual seria exatamente o critério utilizado para definir que importado poderia ser financiado", comentou o presidente da Abimaq, Newton Mello. A definição das máquinas financiáveis levará em conta a lista de ex-tarifários, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (Mdic), que estabelece os produtos que têm reduções de tarifa de importação por não serem produzidos no País. "Não estamos prejudicando o setor de bens de capital nacional. A idéia do banco é cobrir as lacunas que o setor de bens de capital não está atendendo", explica o chefe do departamento de indústria pesada, Haroldo Prates. Características da operação O banco informa, ainda, que não vai utilizar recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), mas captados no exterior. O custo da linha será da variação de cesta de moedas, mais 1,5% (remuneração do banco), acrescido de um spread (de 0,8% a 1,8%). O financiamento será limitado a US$ 3 milhões, por empresa, no prazo de 12 meses. O diretor de indústria do banco, Armando Mariante, explica que foco básico da linha são as pequenas e médias empresas, embora não haja restrição para a concessão de crédito a grandes empresas. Na prática, o banco avalia que a aquisição de máquinas favorece o processo de modernização e aumento de competitividade dos setores da economia. Dois dos setores que vinham pleiteando a linha eram de têxteis e de calçados.