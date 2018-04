Pela 2ª semana, investidor volta a injetar dólares no Brasil

O fluxo cambial (entrada e saída de dólares do País) no mês até dia 13 de fevereiro foi positivo em US$ 1,026 bilhão, acima do resultado apurado em igual período do ano passado, positivo em US$ 804 milhões. Dados parciais divulgados nesta quarta-feira, 18, pelo Banco Central mostram que o ingresso de dólares em fevereiro tem sido liderado pelo fluxo comercial (balança comercial), que teve ingresso líquido de US$ 730 milhões até dia 13, decorrente de exportações totais de US$ 4,825 bilhões e importações de US$ 4,096 bilhões. Veja Também: De olho nos sintomas da crise econômica Dicionário da crise Lições de 29 Como o mundo reage à crise A conta financeira, por sua vez, apresentou saldo positivo pela segunda semana consecutiva de US$ 296 milhões, fruto de ingressos de US$ 9,206 bilhões e saídas de US$ 8,910 bilhões. O resultado reverte a tendência de janeiro, quando o saldo fechou negativo. A saída de dólares no mês passado foi liderada pelo segmento financeiro, que teve resultado líquido negativo de US$ 3,550 bilhões. Janeiro foi o quinto mês consecutivo em que o fluxo cambial apresentou resultado negativo. No ano até dia 13 deste mês, o fluxo cambial tem resultado negativo de US$ 1,992 bilhão, com a conta comercial mostrando superávit de US$ 1,261 bilhão e a financeira, saídas líquidas de US$ 3,254 bilhões. Em igual período do ano passado, o fluxo cambial havia registrado saída líquida de US$ 1,554 bilhão. Texto ampliado às 13h26