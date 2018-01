Pela primeira vez, balança comercial do agro cairá Pela primeira vez, o saldo da balança comercial do agronegócio cairá em 2006 na comparação com o ano anterior. Estimativa divulgada nesta quarta-feira pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) indica superávit de US$ 37 bilhões neste ano, queda de 3,7% na comparação com os US$ 38,416 bilhões acumulados no ano passado. "As exportações agrícolas estão perdendo dinamismo", avaliou o assessor técnico da Comissão Nacional de Comércio Exterior da CNA, Antônio Donizeti Beraldo. As exportações agrícolas renderão US$ 43 bilhões em 2006, contra US$ 43,601 bilhões no ano passado. Impulsionadas pelo câmbio favorável, as importações de produtos agrícolas devem crescer de US$ 5,185 bilhões em 2005 para US$ 6 bilhões neste ano. "A redução no ritmo de exportação e o aumento das importações, principalmente de trigo, interrompe a tendência de crescimento verificada nos últimos anos no saldo comercial", comentou. Histórico divulgado nesta quarta-feira pela CNA mostra que o superávit agrícola foi de US$ 14,811 bilhões em 2000, US$ 19,016 bilhões em 2001, US$ 20,347 bilhões em 2002, US$ 25,848 bilhões em 2003 e US$ 34,134 bilhões em 2004. Exportações O crescimento do saldo da balança comercial do agronegócio no primeiro semestre de 2006 foi inferior ao registrado em igual período de 2005, informou Beraldo. Na comparação entre 2005 e 2006, o crescimento foi de 3,7%. No período anterior, de 2004 para 2005, o aumento foi de 10,2%. "O ritmo de exportações do agronegócio está caindo", comentou. No acumulado do ano até julho, o faturamento obtido com as exportações foi recorde, mas o montante é decrescente. Os embarques agrícolas renderam US$ 21,35 bilhões nos seis primeiros meses do ano, crescimento de 5,7%. No mesmo período do ano anterior, no entanto, as exportações cresceram 13,5%. "Essa redução no ritmo de crescimento reduziu a participação das exportações do agronegócio nas exportações totais brasileiras de 37,6% para 35%", explicou. PIB Ainda, segundo a pesquisa da CNA, o Produto Interno Bruto (PIB) deve ter redução de 1,94%, ou perda de R$ 10,43 bilhões em relação ao ano passado. O PIB está estimado em R$ 527,20 bilhões para 2006, em comparação com R$ 537,63 bilhões no ano passado. De forma detalhada por setores, a CNA projeta o PIB da agricultura em R$ 81,63 bilhões, ante R$ 85,20 bilhões no ano passado. Para a pecuária, a projeção é de R$ 64,87 bilhões em relação a R$ 67,84 bilhões em 2005. No geral, o PIB da agropecuária deve totalizar R$ 146,50 bilhões em 2006, em comparação com R$ 153,04 bilhões em 2005. A previsão foi feita com base no PIB dos primeiros quatro meses do ano. No período, o PIB da pecuária caiu 1,48%, da agricultura, menos 1,42% e do agronegócio, menos 0,69%. A comparação é feita com igual período do ano passado. A CNA estima, ainda, que o Valor Bruto da Produção (VBP) para os 25 principais produtos da agropecuária do País terá queda de R$ 6,7 bilhões em 2006. Nos últimos dois anos, o VBP, que é o faturamento obtido com a venda dos principais produtos da agropecuária, acumula queda de cerca de R$ 24,8 bilhões. Este texto foi atualizado às 15h18.