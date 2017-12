Pela primeira vez, conselho da Bovespa terá sindicalista Um sindicalista deve participar pela primeira vez do conselho de administração da Bovespa. O presidente da Bolsa, Raymundo Magliano, disse nesta segunda-feira que o presidente da Central Geral dos Trabalhadores (CGT), Antonio Carlos dos Reis, será o conselheiro representante das pessoas físicas. A suplente de Reis será Maria Cecília Rossi, ex-funcionária da Bovespa e ex-diretora da CVM. "Acabou o clube do Bolinha", afirmou Magliano ao anunciar a composição da chapa que ele encabeça. Maria Cecília será a segunda mulher a participar do conselho da Bolsa - Renata Rizkallah foi a primeira, em 2001. As chapas que pretendem concorrer à presidência da Bovespa devem ser apresentadas até esta segunda, às 18 horas. A expectativa, entretanto, é que apenas a chapa de Magliano seja inscrita. A eleição ocorre no dia 2 de dezembro. Magliano está no comando da Bovespa desde janeiro de 2001, sendo que o mandato é anual. O conselho da Bolsa tem 19 membros, sendo 12 efetivos e sete suplentes.