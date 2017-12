Pela primeira vez, petróleo supera os US$73 O barril de petróleo Brent, de referência na Europa, superou nesta quarta-feira, pela primeira vez, a barreira dos US$73 ao ser cotado a US$73,34 no mercado londrino. O preço foi puxado pela tensão internacional decorrente da crise nuclear iraniana. O barril do petróleo do Mar do Norte para entrega no mês de junho chegou a tal valor às 11h30 de Brasília no Intercontinental Exchange (ICE) Futures.