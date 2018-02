Pela primeira vez, TAM bate Varig no mercado internacional A TAM ultrapassou pela primeira vez na história da aviação brasileira - e de longe - a Varig como principal empresa de transporte de passageiros no mercado internacional. Em julho, segundo dados divulgados nesta terça-feira pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a participação da TAM no número de passageiros transportados por quilômetro em linhas internacionais subiu para 52,64%, bem mais que o dobro dos 20,73% de participação em igual mês de 2005. A Varig, por outro lado, despencou a sua fatia para 29,96% - quase um terço dos 74,84% de participação que detinha em julho de 2005. Apesar de ter perdido participação, a Varig se manteve na liderança no que diz respeito aos dados acumulados de janeiro a julho do ano passado. Nos sete primeiros meses deste ano, a queda foi de 78,5% para 63,62%, na comparação entre o mesmo período do ano passado. A TAM, por sua vez, elevou a participação para 28,52% (ante 16,92% em igual período de 2005) no período, permanecendo no segundo lugar. Já a Gol mais que quintuplicou sua participação nas linhas internacionais e chegou a julho deste ano com 10,92%, ante 2% em julho do ano passado. A BRA, que faz vôos fretados para fora do País, elevou sua participação para 6,02% em julho deste ano, ante 2,19% em igual mês do ano passado. Mercado nacional Ainda, segundo o estudo, no mercado nacional a Varig continuou perdendo espaço para as concorrentes. Segundo o estudo, enquanto o número de passageiros transportados por quilômetro quadrado pela Varig caiu 85,8% em julho, subiu em 21,6% o número de pessoas que voa pela TAM. Com isso, esta empresa já responde por 51,22% do mercado doméstico, liderando o ranking. A Varig, sua vez, foi para a quarta posição, perdendo até mesmo para a regional BRA. Ainda segundo a agência, a participação da TAM no total de passageiros transportados no acumulado de janeiro a julho subiu de 40,94% para 45,81% entre 2005 e 2006. No período o aumento no número de passageiros foi de 31,2%. Sua taxa de ocupação subiu para 81% das aeronaves em julho, ante 79% do mesmo período do ano passado. No acumulado de janeiro a julho, o número de passageiros transportados por quilômetro pela Varig despencou 36,6% ante igual período do ano passado. A participação da companhia aérea no total de passageiros transportados por quilômetro caiu de 26,95% no acumulado do período em 2005 para 14,58% de janeiro a julho deste ano. Maior crescimento Entre as quatro maiores companhias aéreas do Brasil, a Gol foi a que apresentou em julho os maiores índices de crescimento. No mercado doméstico, a participação da companhia aérea no total de passageiros transportados por quilômetro subiu para 36% em julho deste ano, ante 24,71% em julho do ano passado - que representa uma taxa de crescimento de 44,4% no período. Com os resultados, a empresa se mantém no segundo lugar no ranking nacional. No acumulado de janeiro a julho, a participação da Gol, que tem apenas cinco anos de existência, subiu para 32,12% em 2006, ante 24,84% em igual período do ano passado, com aumento de 51,7% no número de passageiros transportados por quilômetro. A companhia aérea BRA teve em julho sua participação de mercado reduzida para 4,38%, ante 6,37% no mesmo mês do ano passado. Este texto foi atualizado às 13h17.