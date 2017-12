Pela primeira vez, varejo do Rio cresce em fevereiro Pela primeira vez desde o início do levantamento, em 2003, o comércio varejista da Região Metropolitana do Rio de Janeiro registrou crescimento no faturamento para o mês de fevereiro. Segundo dados divulgados nesta segunda-feira pelo Instituto Fecomercio-RJ, a alta foi de 0,1% na comparação com o mesmo mês de 2005. Segundo nota da instituição, o pequeno aumento no faturamento, após três anos consecutivos de queda nessa base de comparação, foi impulsionado pelo crédito. Essas liberações favoreceram os desempenhos de magazine e supermercado, que avançaram 7,5% no período. Os setores de eletrodomésticos e roupas também tiveram sua representatividade, avançando 4,2% e 2,2%; respectivamente. Segundo os técnicos do instituto, "essa reversão no resultado do varejo foi possível graças a um replanejamento das empresas em busca de uma estrutura mais eficiente". Entre os entrevistados, 66% afirmaram que encerraram fevereiro com o estoque dentro das previsões e, na média, reduziram em 1,3% os pedidos aos fornecedores ante as encomendas de janeiro. Em fevereiro de 2005, o comércio da região havia registrado queda de 2,8% no faturamento ante igual mês do ano anterior.