Pelados, manifestantes protestam contra reunião da OMC Manifestantes anti-globalização rasgaram as roupas nesta segunda-feira e gritaram "Não OMC", no primeiro de vários atos esperados contra o encontro da Organização Mundial do Comércio (OMC), que começa nesta quarta-feira em Cancún, no México. Um mistura de ativistas radicais, agricultores e defensores de direitos trabalhistas planejaram uma semana de protestos para mostrar os efeitos negativos do livre comércio e do crescimento da dominação das grandes corporações. Os protestantes dizem que Cancún, com suas milhares de praias de areia branca escondidas por prédios altos de hotéis, é um bom exemplo do crescimento das grandes empresas privadas em detrimento da qualidade de vida.