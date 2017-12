Pelo 3º mês consecutivo, BC aponta queda da inadimplência Pelo terceiro mês consecutivo, a inadimplência nas operações de crédito caiu em novembro, atingindo 8,4% do total dos financiamentos. A maior queda foi registrada nas operações com pessoas físicas, cuja inadimplência caiu de 14,5%, em outubro, para 14,2%, em novembro. Esse é menor nível de inadimplência desde outubro de 2001. Nas operações de crédito das empresas, a inadimplência caiu nesse período apenas 0,1 ponto porcentual, passando de 4,7% para 4,6%. Segundo o chefe-adjunto do Departamento Econômico (Depec) do Banco Central, Luiz Malan, as pessoas estão preferindo quitar as suas dívidas. A antecipação do 13º salário em novembro possibilitou a quitação de dívidas, principalmente nas modalidade de crédito pessoal, aquisição de veículos e de outros bens. Luiz Malan destacou que a tendência de redução da inadimplência exercerá um fator positivo para a queda do spread bancário ? diferença entre juros de captação e taxas cobradas nos empréstimos. O fato é que a inadimplência é um dos componentes para a formação dos juros cobrados dos consumidores.