Pelo 4º mês consecutivo, emprego na indústria cresce Em outubro, pelo quarto mês consecutivo, o emprego industrial apresentou ligeira alta em relação ao mesmo período do ano anterior. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nesta base de comparação, o emprego teve ligeira alta de 0,2% Na comparação entre outubro e setembro, o emprego industrial caiu 0,2%. A pesquisa industrial mensal de emprego e salário (PIMES) de outubro estava prevista para ser anunciada apenas amanhã. Ainda de acordo com o IBGE, o emprego industrial acumula no ano taxa negativa de 0,3% até outubro; e, no acumulado dos últimos 12 meses, a queda no emprego industrial é de 0,4%. Folha de pagamentos De acordo com o IBGE, a folha de pagamento real dos trabalhadores da indústria subiu 2% em outubro ante setembro. De acordo com o instituto, com este resultado, o terceiro positivo consecutivo, o valor real da folha de pagamento acumula crescimento de 3,1% entre julho e outubro. As comparações com iguais períodos do ano passado continuam positivas: 5,3% em relação a outubro de 2005 e 1,3% no acumulado no ano. Na comparação com outubro do ano passado, o valor da folha de pagamento real subiu 5,3% em outubro deste ano. De acordo com o instituto, nesse resultado, a maior contribuição positiva veio de São Paulo (7,9%), devido, sobretudo, aos setores de produtos químicos (36,3%), meios de transporte (9,5%) e máquinas e equipamentos (11,5%). Já o indicador acumulado na folha de pagamento da indústria, nos últimos doze meses, registrou ligeiro aumento na passagem de setembro (1,1%) para outubro (1,3%).