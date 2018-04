Pelo Orçamento, mínimo em 2003 será de R$ 211 A proposta de Orçamento Geral da União prevê um aumento de 5,5% para o salário mínimo ? o suficiente para elevar os atuais R$ 200,00 para R$ 211,00 a partir de 1.º de abril. Essa correção atende ao dispositivo constitucional que manda o governo reajustar o piso salarial nacional pela inflação acumulada nos 12 meses seguintes à última correção. O porcentual definido pelo governo contraria as promessas de alguns candidatos à Presidência de aumentos generosos para o salário mínimo. Para os servidores da União, o presidente Fernando Henrique Cardoso propôs um reajuste geral de 4% a partir de janeiro. Algumas categorias do Executivo, porém, serão contempladas com aumentos adicionais entre 3% e 25%, além dos servidores do Judiciário e do Ministério Público que terão reajuste de 23%. Isso acontecerá por causa da reestruturação de carreiras, com a criação de cargos. Esses aumentos vão elevar em R$ 2,827 bilhões a folha de salários, que passará de R$ 71,7 bilhões neste ano para R$ 76,4 bilhões em 2003. Os gastos também crescem porque os servidores têm uma série de vantagens garantidas por lei. Com o reajuste de 5,5% no salário mínimo, o déficit da Previdência Social ficará estabilizado ao redor de 1,4% do Produto Interno Bruto (PIB), o equivalente a R$ 19,6 bilhões no ano que vem. A folha de aposentadorias e pensões será de R$ 97,9 bilhões, enquanto a arrecadação será de R$ 78,3 bilhões. A correção do salário mínimo tem impacto direto nas contas da Previdência Social, pois ele eqüivale ao que recebem 18 milhões dos atuais 20 milhões de aposentados e pensionistas. A proposta orçamentária também prevê estabilidade no rombo da previdência do funcionalismo da União, que passará dos atuais R$ 27 bilhões para R$ 27,8 bilhões. Enquanto a despesa do Tesouro Nacional com os inativos será de R$ 33,6 bilhões, as contribuições para a previdência social dos servidores não passarão de R$ 5,8 bilhões. A diferença será coberta com os tributos arrecadados das empresas e contribuintes.