Pelo quarto ano, Estado é o jornal mais admirado do País O jornal O Estado de S. Paulo ficou em primeiro lugar, pelo quarto ano consecutivo, na pesquisa Veículos Mais Admirados: o Prestígio da Marca, realizada pelo grupo Meio & Mensagem, especializado em publicidade e comunicação. Em sete anos de pesquisa, esta é a quinta vez que o Estado obtém a liderança entre os 20 jornais avaliados. Assim como ocorreu em 2003 e 2005, o Estado também foi o veículo de comunicação que atingiu o maior Índice de Prestígio da Marca (IPM), levando-se em conta 120 jornais, revistas, emissoras de rádio e TV. O jornal alcançou 70 pontos dos 100 possíveis no índice usado na pesquisa, avançando em relação aos 66 pontos do ano passado. A posição de jornal mais admirado do País é resultado da votação com 650 pessoas que participaram da pesquisa feita pela Troiano Consultoria de Marca, a pedido do Meio & Mensagem. As conclusões, divididas em rankings, em seis categorias - jornal, revista, rádio, televisão aberta, televisão por assinatura e internet -, são produto da análise das informações levantadas junto aos participantes da votação, necessariamente assinantes do Meio & Mensagem. Credibilidade Todas as respostas obtidas são tabuladas segundo uma metodologia desenvolvida pela Troiano. São considerados nove quesitos, com diferentes pesos para cada categoria. No caso dos jornais, por exemplo, o quesito de maior peso é a credibilidade, característica que o Estado ostenta ano a ano como um de seus fortes atributos. ?Se o Estado fosse uma pessoa, seria um amigo que gostaria de ter, porque é consistente, sério, e comprometido com suas idéias, ainda que possa não concordar com algumas delas?, diz Sérgio Valente, presidente da DM9DDB, agência vencedora pela sexta vez do prêmio Caboré, entregue na noite de segunda-feira, mesmo dia em que a pesquisa dos Veículos Mais Admirados: o Prestígio da Marca foi anunciada. Para Adriana Cury, presidente da McCann Erickson vencedora do Caboré 2006 na categoria profissional de Criação, a credibilidade é a característica mais importante de um jornal, pela responsabilidade que os veículos de comunicação têm na formação da opinião pública. ?Estamos falando de um compromisso com a história, com a memória de um País?, diz ela. ?Logo, sair vitorioso em uma pesquisa com esse perfil é, para o Estado, um atestado de qualidade não só para a marca em si, mas também para os profissionais que trabalham no jornal?. Destaques no grupo Do Grupo Estado aparecem também bem posicionados na pesquisa de marcas prestigiadas deste ano, a Rádio Eldorado, que obteve 45 pontos no IPM, avançando sobre os 43 pontos atingidos em 2005. No caso de rádio, o atributo de maior relevância na ponderação dos dados da pesquisa é o conteúdo da programação. Foram avaliadas 20 emissoras. O portal Estadao.com alcançou 28 pontos na categoria internet, ficando na sétima posição. Apesar de ser o terceiro ano em que a internet foi computada, é a primeira vez que o portal do Grupo Estado entrou na disputa. Para João Carlos Salles Neto, presidente do Grupo Meio & Mensagem, um dos aspectos mais interessantes dessa pesquisa está na influência que uma marca admirada tem na seleção dos planejadores de mídia. ?Um anunciante absorve parte desse prestígio, logo um bom posicionamento para um veículo de comunicação tem peso na escolha das empresas para seus planos de comunicação?, diz Jaime Troiano, criador da metodologia de pesquisa.