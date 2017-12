Pelo sim, pelo não

A população entende que tem de escolher entre a rejeição das exigências feitas pelos credores e continuar lutando para arrancar mais condições favoráveis para pagar sua enorme dívida, voltar a crescer e integrar-se à Europa. Mas a realidade dura simplificou essa escolha entre sair ou permanecer no clube do euro.

Os desdobramentos imediatos, qualquer que seja o resultado, carregam certo grau de imprevisibilidade. Mas essa limitação não deve servir de pretexto para deixar de examinar o que vem depois.

A vitória do não (oxi), como vem pedindo o governo de esquerda do primeiro-ministro Alexis Tsipras, implicaria ruptura com a União Europeia e os credores. Dificilmente a negociação da dívida poderia ser retomada nas velhas bases. E a saída do euro pode ser inevitável se os bancos, sob pressão dos saques, deixarem de contar com o socorro imediato do Banco Central Europeu. O governo da Grécia teria de arrochar ainda mais as restrições para a saída de capitais e prolongar o racionamento das retiradas. Ficaria inevitável a adoção de uma moeda nacional que aterrissaria no bolso dos gregos com uma desvalorização substancial, provavelmente da ordem de 50%. Isso levaria a um encolhimento automático, nas mesmas proporções, do valor das propriedades, dos salários, das aposentadorias, dos depósitos e das aplicações financeiras administradas pelos bancos gregos. Ficaria muito difícil de evitar o caos que se seguiria às quebras em cadeia e às demonstrações de desespero. É uma situação que tenderia a levar a desdobramentos políticos explosivos.

Uma vitória do sim (nai) devolveria o problema da Grécia para o colo dos credores, mas dificilmente as negociações que se seguiriam poderiam ser conduzidas pelo atual governo. Tsipras já avisou que renunciaria em caso de derrota do não.

A Grécia permaneceria no clube do euro, acabaria por obter uma recomposição das condições da dívida, seus bancos receberiam injeções imediatas de soro vital, mas inevitavelmente teria de se submeter a reformas de base e a uma rígida disciplina fiscal. O que tem de ser perguntado é se e até quando o governo que assumisse a incumbência da aplicação do tratamento de choque teria respaldo para fazer o que teria de ser feito.

As últimas pesquisas dão conta de que a experiência de uma semana de filas nos bancos e do racionamento das aposentadorias ajudou a reverter a disposição que antes era de votar pelo não. Ainda que o atual governo venha afirmando que o plebiscito não tem nada a ver com ficar ou sair da área do euro, parece inevitável que tem essa dimensão. Entre se manter no aconchego do euro ou abandoná-lo, a escolha mais provável é a de ouvir o próprio bolso e ficar com uma moeda mais confiável.

CONFIRA

Veja a evolução do estoque dos saldos da caderneta de poupança na rede bancária até dia 29 de junho.

Esvaziamento

Amanhã deverão ser divulgados os números definitivos de junho. Até dia 29, as retiradas eram R$ 10,1 bilhões superiores aos depósitos. Dois são os fatores que vêm contribuindo para esse relativo esvaziamento das cadernetas. Primeiro, a melhor remuneração obtida pelas outras aplicações de renda fixa; segundo, a necessidade de complementar o orçamento doméstico, que vem sendo reduzido pela inflação e pela queda da renda.