Pelosi quer aprovar ajuda às montadoras rápido, dizem fontes

Fontes do partido Democrata afirmaram nesta terça-feira, 11, que a presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, quer aprovar uma lei para fornecer alívio ao setor automotivo, e quer isso feito em uma sessão pós-eleições do Congresso, que deve acontecer nos próximos dias. As informações são do site do Wall Street Journal. Pelosi não deve especificar o tamanho do pacote que quer. As fontes que falaram sobre suas intenções nesta terça não quiseram se identificar, afirmando que o assunto não deveria ser discutido publicamente. A decisão foi tomada poucos dias depois de a General Motors anunciar que pode ter problemas de caixa no ano que vem, e de a Ford anunciar que sua situação era apenas um pouco melhor. O presidente George W. Bush teria que concordar em sancionar a lei, que deve ser aprovada bem antes de o democrata eleito Barack Obama assumir a Casa Branca.