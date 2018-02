Penha lidera lançamentos seguida por Campo Limpo

As regiões que ocupam o ranking das dez mais em número de lançamentos somam 7.213 imóveis novos. Isso representa 41% do total de 17.620 unidades lançadas na capital em 2016.

O bairro da Penha, na zona leste, liderou com 1.045 novos apartamentos, ao preço médio de R$ 5.647 por m², de acordo com os registros da Embraesp.

A Penha recebeu o projeto Ilha do Verde, da Brookfield, com 400 apartamentos. “A velocidade de vendas foi excelente”, afirma a diretora geral de atendimento da Lopes, Mirella Parpinelle. “Às vezes, uma região fica muito tempo sem lançar e, quando aprova um projeto, acaba chegando dois ou três ao mesmo tempo.”

Em segundo lugar no ranking da capital, vem Campo Limpo, com 860 unidades lançadas. Um grande projeto que chegou ao bairro no ano passado foi o Vila Arbori, da Plano & Plano.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A seguir, aparecem o Morumbi e mais dois bairros da zona leste: Tatuapé e Vila Prudente.

Na sexta e sétima colocação, vêm Cambuci e Ipiranga, onde a Gafisa lançou o Square Ipiranga, com duas torres de 28 andares, apartamentos de 83 a 140 m², de três e quatro quartos.

Único bairro da zona norte no ranking é a Casa Verde.

A zona oeste está representada por Butantã e Pompeia, que fecha a lista dos 10 mais, com o maior preço: R$ 11 mil/m².

Lançado pela Even, o Praça Butantã, na rua Eliseu de Almeida, terá apartamentos de dois e três dormitórios, com 50 a 67 m². No total, são 393 unidades, com valor médio de R$ 440 mil. “Já vendemos 59%”, diz o copresidente da Even, João Azevedo.

Os 10 mais

Penha:

com 1.045 imóveis novos e preço médio de R$ 5.647/m²

Campo Limpo:

860 unidades por R$ 4.485/m²

Morumbi:

819 apartamentos lançados, em média, por R$ 5.710/m²

Tatuapé:

764 moradias e R$ 7.632/m²

Vila Prudente:

708 imóveis a R$ 6.159/m²

Cambuci:

664 unidades por R$ 5.823/m²

Ipiranga:

637 imóveis por R$ 8.916/m²

Butantã:

613 unidades a R$ 6.903/m²

Casa Verde:

578 imóveis a R$ 6.922/m²

Pompeia:

525 unidades por R$ 11.014/m²