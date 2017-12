Pensão: 8 fundos foram autuados pela SPC A Secretaria de Previdência Complementar (SPC), do Ministério da Previdência Social, emitiu dez autos de infração contra oito fundos de previdência privada fechada. O motivo das autuações é o descumprimento de medidas estabelecidas pela Resolução n.º 2.324/96 do Conselho Monetário Nacional (CMN) com relação aos porcentuais de aplicação em renda variável, especificamente debêntures. A resolução determina um percentual máximo de aplicação em debêntures de 20%. Os oito fundos que ultrapassaram esse limite foram: Funpeb - Fundo de Pensão Multipatrocinado (Banestado/PR); Capef - Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil S/A - Ceará; Centrus - Fundação Banco Central de Previdência Privada; Copel - Fundação Copel de Previdência e Assistência Social - Paraná; Eletroceee - Fundação CEEE de Seguridade Social - Rio Grande do Sul Valia - Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social; Petros - Fundação Petrobrás de Seguridade Social; Cespe - Fundação Cesp. As entidades multadas ultrapassaram o limite em valores que variam entre 23,27% até 100%. Os fundos têm 15 dias para recorrer da ação, após o dia de recebimento do auto. As entidades que são reincidentes poderão pagar multas de até R$ 9.750,00.