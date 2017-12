Pensionistas de estatais têm mais benefícios Além de salários geralmente acima da média do mercado e estabilidade no emprego, as grandes empresas estatais oferecem benefícios de dar inveja à grande maioria dos brasileiros. A Petrobras, cujo fundo de pensão está com um rombo de R$ 13,3 bilhões, por exemplo, garante um plano de saúde com ampla cobertura tanto aos funcionários que estão na ativa quanto aos aposentados. Além disso, é garantida ao aposentado a inscrição de novos beneficiários, mesmo após o seu desligamento. Um viúvo, por exemplo, pode se casar e a nova esposa terá ampla cobertura. Alguns fundos aceitam inclusive cônjuges do mesmo sexo. No caso da Petrobras, a participação dos funcionários nos planos de saúde, que incluem despesas psicoterapêuticas e odontológicas, variam de 7% a 50%, dependendo da faixa salarial. Devido às regalias conseguidas no passado pelos fundos de pensão, durante o regime militar, os aposentados e pensionistas dos fundos de pensão estatais estão passando ao largo do arrocho salarial dos últimos anos. Enquanto a renda do brasileiro cresceu 6,02% nos primeiros dez meses de 2004, o valor médio das aposentadorias pagas pelos fundos de pensão do País registrou aumento de 20,69%, conforme dados da Secretaria de Previdência Complementar (SPC). Isso tem sido possível devido às peculiaridades dos fundos de pensão no País, onde o valor da aposentaria dos maiores fundos está vinculado à índices como o IGP-M, que subiram muito mais do que o IPCA. Além disso, quase todos garantem um reajuste adicional de 6% ao ano, como ganho real. Segundo a SPC, o valor médio dos aposentados por tempo de contribuição dos seus assistidos passou para R$ 4.233,28 em outubro, enquanto a renda média do brasileiro oscilava em torno de R$ 815,50, conforme cálculos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).