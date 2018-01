Pepsi lucra 9,71% a mais em 2005 O lucro líquido da companhia de refrigerantes The Pepsi Bottling Group (PBG) apresentou alta de 9,71% em 2005, tomando como base o ano anterior. Segundo dados divulgados hoje, o montante chegou em US$ 466 milhões no ano passado, contra os US$ 457 milhões de 2004. O lucro por ação, por sua vez, ficou em US$ 1,86 por ação. A prestação de contas também divulgou que durante o último trimestre de 2005, o lucro foi de US$ 74 milhões - o que representa um lucro de US$ 0,30 dólares por ação. O presidente e conselheiro delegado da PBG, John T. Cahill, espera que os bons resultados obtidos durante 2005 impulsionem o crescimento da companhia durante 2006.