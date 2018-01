Pepsi perde batalha de quatro anos contra Coca-Cola O grupo de bebidas e alimentação Pepsico, detentor da marca Pepsi, perdeu definitivamente uma batalha jurídica, que durava quatro anos, contra a concorrente Coca-Cola, noticia hoje o Wall Street Journal. O conflito diz respeito à comercialização de bebidas gaseificadas que cada um dos dois grupos se esforça por colocar nos restaurantes, redes de fast-food e complexos de cinemas. Desde 1998, a Pepsi acusava a Coca-Cola de dominar o mercado ao obrigar alguns comerciantes "independentes" (fora das cadeias de restauranrtes filiais de um ou do outro grupo) a vender somente bebidas de marcas da Coca-Cola. A queixa da Pepsi tinha sido rejeitada em primeira instância por um tribunal federal, em setembro de 2000. Em 24 de dezembro, segundo a edição eletrônica do Wall Street Journal, foi um tribunal de apelo que recusou as pretensões da Pepsi ao confirmar que a Coca-Cola não tinha seguido qualquer prática anti-concorrencial. A Pepsico não pretende seguir para um segundo recurso, segundo um porta-voz citado pelo jornal financeiro.