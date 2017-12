PepsiCo anuncia lucro dentro do esperado A indústria norte-americana de refrigerantes e alimentos PepsiCo informou que teve um lucro líquido de US$ 576 mi no quarto trimestre de 2000 (US$ 0,38 por ação), superior ao ganho de US$ 494 mi registrado no mesmo período de 1999 (US$ 0,33 por ação). As vendas alcançaram US$ 6,116 bi no período outubro/dezembro de 2000, de US$ 5,680 bi no mesmo período de 1999. O lucro de US$ 0,38 por ação ficou de acordo com a previsão dos analistas consultados em pesquisa First Call/Thomson Financial. As informações são da Dow Jones.