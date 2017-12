Pequenas construtoras são as menos pessimistas O nível de atividade da construção civil e as expectativas dos empresários do setor encontram-se num dos mais baixos patamares da História recente. Mas as companhias de menor porte, quer atuem na construção de edifícios, em obras de infraestrutura ou serviços especializados, são menos pessimistas do que as médias e grandes empresas, revelou a Sondagem Indústria da Construção da Confederação Nacional da Indústria (CNI), feita com 595 empresas no mês de novembro. O cenário adverso verificado ao longo dos últimos dois anos deverá continuar presente nos próximos seis meses.