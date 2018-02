Pequenas e microempresas lideram criação de empregos As micro e pequenas empresas foram responsáveis pela abertura de 75,1% das novas vagas de trabalho formal no mês de outubro, informa um levantamento do Sebrae Nacional feito com base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho. Do total de 230.956 novos empregos criados no mês, 63% foram contratações realizadas pelas microempresas, que empregam até quatro trabalhadores, e 12% das admissões foram em pequenas empresas.