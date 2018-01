Pequeno investidor aprova medidas da SEC O presidente da Associação Americana de Investidores Individuais (AAII), John Markese, acredita que a reação negativa dos analistas às novas regras criadas pela Securities and Exchange Commission (SEC) para divulgação de informações do mercado americano é compreensível. "Tiraram o privilégio dos analistas de acesso exclusivo a algumas informações", disse. Para Markese, algumas empresas vão ter de revisar a sua forma de comunicação com o mercado e fazer anúncios públicos mais freqüentemente, o que considera positivo. "Antes, era muito injusto, pois os pequenos investidores não tinham acesso a muitas reuniões onde só investidores institucionais recebiam informações importantes", disse. A Associação Americana de Investidores Individuais tem 180 mil associados nos Estados Unidos. São poupadores que compram ações de empresas americanas e também American Depositary Receipts (ADRs) de empresas estrangeiras cujas ações são negociadas nas bolsas dos Estados Unidos.