Pequenos acionistas têm poder limitado na Telemar A Telemar tem 1,025 milhão de acionistas pessoas físicas, donas de papéis preferenciais e aptos a votar, no próximo dia 24, a favor ou contra a reorganização societária da empresa. Apesar da expressiva quantidade, este grupo equivale a não mais do que 5% das ações e tem um poder de decisão reduzido. Além disso, é bastante improvável que eles consigam se mobilizar para votar em peso, seja pessoalmente ou por procuração. O presidente da Telemar, Luiz Eduardo Falco, conta que os votos destes acionistas são "como outros quaisquer". Reconhece, contudo, que o grupo tem menor peso, embora possa ser decisivo num hipotético caso de empate na votação para a conversão dos atuais papéis do grupo em ações ordinárias de uma nova empresa, a ser listada no Novo Mercado da Bovespa. Na primeira assembléia de terça-feira, não houve quórum suficiente (50%), quadro que poderá se repetir na próxima. Se isso ocorrer, haverá nova assembléia com limite de 25%. Cerca de 400 acionistas preferencialistas compareceram na primeira tentativa. Das 800 mil cartas enviadas aos acionistas pessoas físicas - com um custo aproximado de R$ 1 milhão somente na postagem - houve apenas 10 mil respostas (1,25% do total). A carta dizia que havia a possibilidade de o acionista devolver uma procuração para a empresa, pela qual votaria favoravelmente ou contrariamente à proposta. O presidente da Telemar diz que não viu o teor das respostas recebidas. A proposta de reestruturação provoca polêmica entre analistas. "Para um acionista é sempre bom participar de uma empresa apenas com ações ordinárias. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso", diz o professor do Ibmec Fábio Fonseca. Ele argumenta que ter ações ordinárias é positivo no médio prazo, porque a tendência da nova empresa é "ficar melhor", ainda que o atual acionista preferencialista tenha "um pouquinho de menos peso" na nova estrutura. A redução do peso dos preferencialistas e o valor da conversão dos papéis atuais nas novas ações da empresa são os temas polêmicos do processo. O analista da Brascan Corretora Felipe Cunha argumenta que o ponto negativo da operação é a relação de troca das ações. Explica que, de maneira simplificada, os controladores terão um peso maior no capital da nova empresa, enquanto a participação relativa dos minoritárias reduzirá. Em tese, ficariam com fatia menor de uma empresa mais robusta. "Mais vale uma fatia menor de um bolo maior ou uma fatia maior de um bolo menor? A nova empresa será melhor, não há a menor dúvida. Mas a forma que esta troca de ações está sendo feita está na berlinda", explica, citando que a decisão de aderir ou não é uma "opinião individual" de cada acionista. Em paralelo, a Telemar acena com a promessa de pagamento de dividendos de R$ 3 bilhões em dois anos e relativo a 80% do fluxo de caixa nos anos seguintes. No mercado, chegou-se a cogitar que acionistas minoritários contrários ao valor da troca poderiam tentar inviabilizar o processo, de maneira que fosse reaberto mais à frente, supostamente com preços melhores para suas ações. O presidente da Telemar rechaça a cogitação: "A companhia não vê essa hipótese. O processo é binário. Se é não, é não. Se é sim, é sim. Estão colocando um ´talvez´ lá no meio. Talvez nunca houve. Essa parte que ´depois volta com uma coisa melhor´ não existe". Falco prega que a operação é positiva e tornará a empresa "bastante mais eficiente no futuro". Acionistas que foram ao primeiro encontro têm dúvidas se irão à nova reunião. "Não tenho certeza que vou não, de repente não dá quórum de novo", disse a acionista Everaldina Assunção dos Santos, 50 anos. Ela conta que tem catorze ações preferenciais e não teve tempo ainda de saber quanto valem. Mas admite que se for "para melhorar" poderá até votar a favor.