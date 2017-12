Pequenos agricultores fazem marcha em Porto Alegre Centenas de pequenos agricultores realizaram uma marcha pelas ruas da capital gaúcha na manhã desta quarta-feira para reivindicar renegociação de dívidas e criticar a política econômica, principalmente a taxa de juros. Segundo um dos coordenadores do Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), que promove o ato, Flávio Vivian, os produtores pretendiam almoçar perto do Parque da Harmonia, próximo à área central da cidade. Ao lado do parque ficam as representações regionais dos Ministérios da Fazenda, Agricultura e Desenvolvimento Agrário. No percurso, os manifestantes fizeram uma parada em frente ao edifício do Banco Central, no Centro de Porto Alegre, onde entregaram um documento com reivindicações. O grupo é formado por produtores oriundos de mais de 70 municípios, conforme Vivian, e pretende levar reivindicações também ao governo estadual. O coordenador do MPA disse que há intenção de permanecer em Porto Alegre esta noite e realizar novo ato na próxima quinta-feira, mas o movimento não recebeu autorização para pernoitar no Parque da Harmonia. A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) de Porto Alegre registrou trânsito lento durante o percurso dos agricultores e fiscais bloquearam rapidamente a avenida Alberto Bins para o ato em frente ao Banco Central. A mobilização do MPA no estado faz parte de uma ação nacional da entidade.