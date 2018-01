Pequenos empresários estão mais otimistas, mas não sabem explicar motivo, diz pesquisa

Micro e pequenos empresários do País estão mais otimistas em relação à economia, mas não sabem explicar o motivo, aponta o Indicador de Confiança do Micro e Pequeno Empresário calculado pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil). Divulgado na segunda-feira, 6, o índice atingiu 52,7 pontos em uma escala de 0 a 100, a melhor marca desde 2015.

Ao todo, 800 micros e pequenos empresários foram ouvidos pela pesquisa. Metade se mostrou otimista quanto ao futuro da economia, mas 44% deles não souberam explicar as razões para tal confiança. Em relação aos negócios, 65% dos entrevistados se dizem positivos quanto ao futuro das empresas, mas 26% deles não conseguem especificar o motivo.

Segundo a economista-chefe do SPC Brasil Marcela Kawauti, o quadro de otimismo foi impulsionado pela redução da taxa de juros, a inflação controlada e a retomada das vendas e contratações no varejo. “Apesar desses números não terem grandes variações positivas, eles acabam reverberando na confiança dos empresários, pois a ‘sensação térmica’ da economia começa a ficar melhor.”

Segundo Marcela, o motivo por trás dessa incerteza se deve à ausência de efeitos imediatos das variáveis no bolso dos empresários. “Apesar de vermos início das contratações e volta das vendas no varejo, o desemprego ainda não caiu de forma acentuada e tampouco o consumidor voltou a ter a mesma renda que tinha antes da crise”, diz a economista. “A gente vê que o empresário sente um clima de otimismo, mas não sabe dizer que as vendas aumentaram ou que ele pode investir na empresa”.

A sensação de possível melhora leva os empresários a apostarem as fichas nos próximos meses. Entre todos os entrevistados pelo SPC Brasil, mais da metade acredita em um aumento nas vendas de fim de ano. No entanto, o otimismo neste caso é moderado, aponta Marcela. “Os empresários tem a perspectiva que esse Natal trará um pouco mais de alívio que o do ano passado, mas não dizem que o consumidor voltará a consumir com muita força”.

Pessimismo. Apesar da melhora na perspectiva com o futuro, 57% dos empresários consideram que a economia do País piorou nos últimos seis meses. Entre as justificativas apresentadas, a maior parte dos pessimistas (41%) apontou as incertezas políticas, os problemas econômicos (23%) e a dificuldade de aprovação de reformas da agenda econômica do governo (12%). O medo do descontrole da inflação e a queda acentuada nas vendas também figuram na lista de receios.

No âmbito do próprio negócio, apenas 38% notaram uma queda no desempenho das empresas, sendo que o principal motivo apontado foi a queda do consumo ocasionada pela crise econômica (75%).