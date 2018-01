Pequim quer reduzir crescimento de PIB para 8% em 2007 O governo chinês quer reduzir o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) para 8% em 2007, apesar de nos nove primeiros meses deste ano a taxa ter subido para 10,7%, informou nesta sexta-feira a imprensa chinesa. No Congresso Central de Tarefas Econômicas, realizado esta semana para definir as diretrizes macroeconômicas para o próximo ano, o economista Zheng Xinli, do Comitê de Política do Partido Comunista da China, apontou como objetivo de crescimento para 2007 um índice de 8%. Durante o Congresso, o presidente Hu Jintao e o primeiro-ministro Wen Jiabao detalharam a situação econômica do país durante os dez primeiros meses do ano. O equilíbrio nos pagamentos internacionais foi definido como o principal objetivo em 2007. Os líderes chineses pretendem duplicar os esforços para aumentar as importações e o investimento estrangeiro, além de manter o nível de exportações, informou hoje o jornal oficial China Daily. O superávit comercial chinês foi de US$ 133,62 bilhões nos dez primeiros meses de 2006. O saldo supera o total de 2005, que foi de US$ 101,9 bilhões. A China é há 15 anos o país em desenvolvimento que atrai o maior volume de investimento direto estrangeiro e conta com uma reserva de divisas em torno de US$ 1 trilhão. O crescente superávit comercial tem criado freqüentes atritos com os Estados Unidos, que há dois anos pressionam por uma valorização do iuane. Os especialistas afirmam que o excesso de divisas está forçando o banco central chinês a emitir mais moeda local, causando um excesso de liquidez nos mercados financeiros locais. Os delegados presentes ao congresso sugeriram à cúpula comunista o investimento em tecnologias avançadas e em administradores e especialistas estrangeiros. A reestruturação da economia e uma mudança na forma de crescimento, com a conservação dos recursos naturais e energéticos, estão também na agenda de 2007. O processo de abertura e reforma da economia, iniciado em 1978, vai continuar. Mas o governo analisa projetos de desenvolvimento social para resolver os problemas básicos da população, que perdeu benefícios da época comunista, como educação e saúde gratuitas. O governo manterá uma política fiscal e monetária estável, e dará mais apoio às regiões menos desenvolvidas do centro e oeste da China para equilibrar o desenvolvimento econômico. Apesar dos esforços do governo há dois anos para pisar no freio da economia, o PIB chinês alcançou um crescimento recorde de 10,2% em 2005, chegando a US$ 2,29 trilhões. O país é a quarta economia do mundo.