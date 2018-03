Percepção de guerra prolongada faz petróleo voltar das mínimas A percepção de que a guerra dos Estados Unidos contra o Iraque poderá ser mais prolongada do que o esperado pelo mercado trazia os preços do petróleo de volta das mínimas da manhã, atingidas logo após a confirmação do início dos ataques norte-americanos. Após caírem ao menor nível em três meses, a US$ 25,50 por barril, os contratos futuros do petróleo Brent para maio eram negociados a US$ 26,55 o barril, ou US$ 1,05 acima da mínima. Nesse patamar, no entanto, os contratos ainda sustentavam uma queda de US$ 0,20 (0,75%) sobre o valor de fechamento de ontem, quando recuou 1,83%. No sistema eletrônico da New York Mercantile Exchange (Nymex), os contratos futuros do petróleo cru para maio estão em baixa de US$ 0,56 (1,91%), a US$ 28,80 o barril, US$ 1,10 acima da mínima do dia, que foi de US$ 27,70 o barril. Autoridades da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) confirmaram que o secretário-geral da entidade, Álvaro Silva, vai conceder uma entrevista coletiva às 12h, em Viena, para comentar os últimos fatos relacionados ao Iraque e a situação do mercado. A Opep comprometeu-se hoje a garantir uma situação equilibrada entre oferta e demanda do petróleo, no caso de uma guerra. Horas após as bombas norte-americanas terem atingido Bagdá, autoridades do vizinho Kuwait informaram que a produção petrolífera estava normal no país, apesar de dois mísseis Scud terem atingido a região norte do território kuwaitiano, segundo autoridades norte-americanas e kuwaitianas. Fontes do Iraque, no entanto, negaram que o país tenha mísseis Scud e que tenham disparado esses equipamentos contra o Kuwait. Segundo fontes do mercado petrolífero, o transporte de petróleo na região do Golfo, que responde por 40% das exportações mundiais de petróleo, estava transcorrendo sem impedimentos nesta manhã. As informações são das agências internacionais. Veja o especial :