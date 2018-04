Perda com atraso na CPMF pode chegar a R$ 6,4 bilhões Se a pior estimativa se concretizar, o governo terá um "buraco" de R$ 6,4 bilhões para tapar com cortes nas despesas e, principalmente, com aumento de tributação neste ano. Esse será o tamanho do problema se for confirmada a previsão do Congresso de que a perda de receitas decorrente do atraso na votação da prorrogação da CPMF ficará em R$ 6 bilhões. O secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, já analisa idéias para elevar a arrecadação. Mas os trabalhos técnicos ainda estão em ritmo lento porque só se saberá a dimensão exata do "buraco" quando a CPMF for votada. Quanto maior o atraso, maiores serão as medidas para elevar a arrecadação. "Não há outra solução, uma vez que não podemos abrir mão do cumprimento das metas fiscais", afirmou o secretário à Agência Estado. A solução encontrada pela Receita precisará cobrir não só a frustração de receitas com a CPMF, como também mais dois "buracos": a correção das deduções permitidas no Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) e a isenção da CPMF nas Bolsas. "Só dá para tratar esses problemas em conjunto", disse Everardo. "Qualquer solução individual é errada." Pela atual legislação, a CPMF só será cobrada até o dia 17 de junho. Para que ela seja arrecadada sem interrupções, o Congresso teria de ter aprovado a emenda constitucional que a prorroga até 17 de março. Isso porque a Constituição determina que mudanças nas regras das contribuições só entram em vigor 90 dias após aprovadas. Como a emenda não foi aprovada até agora, a arrecadação ficará menor do que a prevista no Orçamento. A perda estimada é de R$ 420 milhões por semana. Até agora, a conta está em R$ 2,52 bilhões. Os parlamentares calculam que, na pior das hipóteses, a conta chegará a R$ 6 bilhões. Para tentar diminuir o prejuízo, o Congresso discute a redução do prazo de 90 dias para 15 dias. Um outro problema surgiu na semana passada, quando o Congresso votou a medida provisória que corrigiu a tabela do IRPF em 17,5%. Essa correção provocará queda na arrecadação de R$ 3,8 bilhões, mas a diferença já foi corrigida em sua maior parte, com cortes no Orçamento de 2002. No entanto, uma parte da perda - decorrente da correção dos limites de dedução de gastos com educação e dependentes, estimada em R$ 300 milhões ao ano - não pode ser coberta com cortes, segundo determina a Lei Fiscal. Por isso, a mesma MP que determinava a correção da tabela continha também aumento de 1% para 3% da alíquota efetiva da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre empresas prestadoras de serviços. O Congresso derrubou esse artigo. Portanto, são mais R$ 300 milhões a serem cobertos. Nesse caso, especificamente, com aumento de impostos. Um terceiro fato não previsto nas estimativas da Receita deste ano é a isenção da CPMF sobre a Bolsa de Valores. Essa regra foi incluída pelo Congresso no texto da emenda que prorroga a contribuição. A Receita calcula que a isenção custará algo como R$ 350 milhões ao ano. Como a isenção vigorará somente a partir do momento em que a nova CPMF for cobrada, a conta fica menor: cerca de R$ 100 milhões. Os técnicos da Receita estão esperando a votação da CPMF para saber o tamanho exato do "buraco" a ser coberto. No entanto, a impressão deles é que a margem para cortes é muito pequena. Ou seja, boa parte terá de ser coberta com aumento de impostos. O próprio ministro da Fazenda, Pedro Malan, deixou isso muito claro ao anunciar novos cortes no Orçamento e a necessidade de elevar as alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Para Everardo Maciel, haverá "aumentos pesados" de carga tributária. Malan já avisou que só o aumento do IOF não será suficiente, mas não detalhou quais impostos serão elevados. O mais provável é que o governo opte pela elevação da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da CSLL. As contribuições podem ser aumentadas e cobradas no mesmo ano, coisa que não é possível fazer com a maior parte dos impostos. No entanto, a iniciativa teria de ser aprovada pelo Congresso, que tem recusado aumentar a carga tributária. Uma alternativa são os impostos cuja elevação independe do Legislativo. É o caso do IOF, do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e do Imposto sobre Importação (II). Mas eles têm arrecadação baixa e dificilmente resolveriam o problema do governo. Além disso, o II é um tributo criado mais para regular a abertura do mercado do que para arrecadar. Sua elevação representaria o fechamento do mercado, o que criaria problemas nas negociações comerciais do Brasil com o exterior.