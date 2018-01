Perda de grau de investimento virá, diz Castello Branco A decisão da agência de classificação de risco Moody's de rebaixar a nota de crédito do Brasil para Baa3 já era esperada pelo economista-chefe da Saga Capital, Marcelo Castello Branco. Segundo ele, o anúncio dá "sobrevida" para que o País continue com as políticas de ajuste que estão sendo implementadas. No entanto, acredita que a perda do grau de investimento é "inexorável".