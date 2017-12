Perda de recursos na poupança é a maior desde maio de 2003 As contas de caderneta de poupança tiveram, em março, uma perda líquida de recursos de R$ 1,410 bilhão. O resultado alcançado em função de saques de R$ 53,273 bilhões e depósitos de apenas R$ 51,863 bilhões é o pior desde maio do ano passado, quando a perda líquida de investimentos chegou a R$ 1,626 bilhão. O volume de rendimentos creditado em poupança durante o mês passado ficou em R$ 774,466 milhões, menor nível desde os R$ 736,721 milhões de março de 2002. Como conseqüência, o saldo total das aplicações em poupança caiu, no mês passado, para R$ 142,993 bilhões, menor nível desde os R$ 139,774 bilhões de novembro do ano passado. Veja no link abaixo o desempenho da indústria de fundos no mês de março.