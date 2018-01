Perdas começam a afetar fundos Este é o risco de investir em títulos ou fundos prefixados. Quando as taxas caem ou ficam estáveis, os fundos prefixados são competitivos. Porém, em momentos de juros em alta, os prefixados podem ter resultados negativos. É isso que começa a acontecer com alguns fundos e pode até se generalizar por toda a indústria no segmento de renda fixa, se as taxas continuarem subindo. De forma bastante simples, podemos explicar a alta do juro como uma desvalorização do preço de um título. Quando digo que o título é prefixado, isso significa que já sei quanto ele vai valer no vencimento. Então, vamos supor que pago R$ 85 por um título que em um ano vai valer R$ 100. Nesta operação tem um juro embutido de 17,6%. Agora, vamos supor que o juro de mercado no mesmo dia, depois que já paguei pelo título R$ 85, suba para 25%. Este título vai continuar valendo no vencimento R$ 100. Logo, se eu precisar vender o papel, vou ter que baixar seu preço para R$ 80, senão ninguém compra. O preço de R$ 80 embute o juro de 25% considerando um título que vale R$ 100 no vencimento. E, em conseqüência, perco R$ 5 na venda. A culpa deste ajuste para baixo no valor das quotas dos fundos prefixados não é do administrador da carteira. O investidor tem liberdade para escolher fundos prefixados ou pós-fixados. Quem quer segurança deve preferir os fundos pós-fixados (DI). Quem acredita que os juros estão em bom patamar e que as taxas devem até cair, ficam nos prefixados. Se o mercado muda, o investidor do prefixado perde. Pós-fixado não deve ter perdas Agora atenção se o seu fundo for pós-fixado e registrar perdas. Neste caso, o administrador pode estar vendendo gato por lebre. Os fundos pós-fixados devem concentrar suas operações em títulos que não tenham este risco. Veja portanto se o administrador está respeitando o regulamento do fundo e confira se este regulamento atende suas necessidades. Quem já está com o dinheiro no fundo prefixado há mais de 30 dias, e quiser diminuir seu risco, pode mudar para o pós-fixado. Quem ainda não completou este prazo precisa pensar com muito cuidado. Saques antes de 30 dias estão tributados pelo IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), com alíquotas mais pesadas quanto mais curto o prazo do investimento. Por isso, dependendo da situação, se o fundo já está perdendo valor - por conta desta alta dos juros - e o investidor ainda paga IOF, Imposto de Renda e o custo da CPMF (Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira), pode ser que a troca cause um prejuízo expressivo. Peça ajuda ao gerente do banco para estudar seu caso antes de decidir pela troca, neste caso de aplicações colocadas a menos de um mês. Cuidado: quadro também pode reverter O investidor de fundos deve tomar mais um cuidado. Assim como os juros estão subindo agora, podem voltar a recuar se o quadro de expectativas for alterado. Neste caso, uma saída precipitada do fundo de renda fixa pode causar frustrações. Por isso pense bem. Se a opção for por segurança, o pós-fixado DI é o melhor. Mas, neste caso, o investidor deve entender que quem escolhe segurança nem sempre ganha mais. Veja a Cartilha de Fundos, para entender melhor os riscos das aplicações prefixadas, e a cobrança de IOF nas aplicações até 30 dias.