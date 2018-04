Perdigão capta R$ 5,3 bilhões

A BRF Brasil Foods, novo nome oficial da Perdigão, conseguiu captar R$ 5,290 bilhões em sua oferta primária de ações. Segundo informações enviadas pela empresa à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), foram registrada 132,250 milhões de ações, com preço de R$ 40,00 cada, um desconto de 1,45% em relação ao preço do fechamento de ontem na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), de R$ 40,59. Os números mostram que foram vendidos integralmente os lotes principal, de 115 milhões de ações ordinárias (ON, com direito a voto), e suplementar, de 17,25 milhões de papéis. De acordo com o prospecto da venda das ações, boa parte do dinheiro captado será usada para pagamento de dívidas da Sadia, que está em processo de fusão com a Perdigão. Segundo fontes, a demanda tanto entre os investidores institucionais quanto no varejo foi grande. "Foi uma oferta bem colocada, tanto no varejo quanto no lado institucional", disse uma fonte, para quem certamente haverá rateio entre os investidores. Na ponta institucional, lembrou, a demanda foi alavancada porque a expectativa é de que BRF aumente sua participação nas carteiras teóricas dos diversos índices de ações dos quais participa, como o Ibovespa. "É quase certo que a BRF irá aumentar sua participação no Ibovespa, então muitos fundos de investimento que tem esse indicador como meta (benchmark) participaram da oferta já se antecipando a esse acontecimento", disse. A primeira prévia da carteira do Ibovespa que irá vigorar entre os meses de setembro e dezembro será feita no dia 3 de agosto. Outro movimento que merece destaque foi o rearranjo de investidores com o intuito de participar da oferta prioritária. "Muitos compraram ações antecipadamente no mercado à vista, de olho nos direitos de subscrição da oferta prioritária, considerados atraentes", disse uma fonte. Na época do anúncio da oferta, por exemplo, a corretora Morgan Stanley havia recomendado aos investidores que comprassem a ação de BRF ao preço de R$ 37,00 para garantir o direito de subscrição na oferta prioritária. Os papéis da operação foram prioritariamente oferecidos aos acionistas atuais da BRF e da Sadia e, após o atendimento da oferta prioritária, 10% do remanescente foi destinado ao varejo. Na prioritária, cada ação de BRF assegurava o direito de subscrição de 0,378306 ação. E cada ação da Sadia assegurava o direito de subscrição de 0,050314 ação. No varejo, os investidores podiam reservar de R$ 3 mil a R$ 300 mil. As ações da oferta começam a ser negociadas na Bolsa amanhã.